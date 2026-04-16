Alvo de ação contra "rachadinha" na Alepe, ex-deputado Leonardo Dias é exonerado de cargo no governo

Nesta quinta (16), o Diário Oficial traz a determinação da governadora Raquel Lyra (PSD) para exonerar Dias do cargo cargo em comissão de Secretário Executivo de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo, a partir de 15 de abril de 2026.

Ex-deputado estadual Leonardo Dias (Reprodução)

Um dos alvos da Operação Draft, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na quarta (15), o ex-deputado estadual Leonardo Dias foi exonerado do cargo que ocupava no governo de Pernambuco.

Nesta quinta (16), o Diário Oficial traz a determinação da governadora Raquel Lyra (PSD) para exonerar Dias do cargo cargo em comissão de Secretário Executivo de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo, a partir de 15 de abril de 2026.

Leonardo é filho do ex-deputado, ex-presidente da Alepe e ex-presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) Romário Dias, que também foi alvo da Operação Draft.

Segundo as informações da polícia, os dois mantiveram um esquema de "rachadinha" e de funcionários fantasmas nos gabinetes da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), entre 2015 e e 2024.

Nesse período, ainda, segundo a polícia, teriam desviado mais de R$ 2,8 milhões. Esse valor pode chegar a R$ 6 milhões.

Na operação, foram cumpridos oito mandados de busca no recife, Olinda e em Jaboatão. Os policiais apreenderam celulares, dinheiro em moedas de vários países, totalizando R$ 120 mil, e barras de prata, além de documentos.