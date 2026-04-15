Comissão de Finanças da Alepe aprova remanejamento de 20% do orçamento

A tramitação do projeto está suspensa desde segunda-feira, quando a Justiça concedeu liminar favorável à bancada governista

Plenário da Alepe (Foto: Nando Chiappetta / Alepe)

A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou, nesta quarta (15), a possibilidade do Executivo remanejar até 20% do orçamento de 2026. A tramitação do projeto está suspensa desde segunda-feira, quando a Justiça concedeu liminar favorável à bancada governista.

O colegiado também aprovou a suplementação orçamentária no valor de R$ 155 milhões para o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), solicitada pela governadora Raquel Lyra (PSD) no início da semana. De acordo com o presidente da Comissão, deputado Antonio Coelho (UB), aliado de Raquel, a matéria está apta para ser levada à apreciação pelos deputados em plenário.

“Por se tratar de matéria orçamentária, logo de apreciação exclusiva da Comissão de Finanças, o projeto está pronto para ser votado pelos deputados em plenário. Ficamos na dependência da decisão da Presidência da Casa pautá-la na Ordem do Dia”, disse o deputado.