Ramagem deixa prisão dois dias após ser detido pelo serviço de imigração dos EUA

A Polícia Federal aguarda mais informações sobre a soltura do ex-deputado

Foto do ex-deputado e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem após ter sido preso pelo ICE (Divulgação/Governo dos Estados Unidos)

Após ser detido na última segunda-feira (13) nos Estados Unidos pelo serviço de imigração do país, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi liberado da prisão nesta quinta-feira (15). De acordo com a Polícia Federal, ele teria sido preso por questões migratórias.



Segundo apuração da TV Globo, o ex-deputado deixou a prisão às 15h52 do horário de Brasília. A Polícia Federal aguarda mais informações sobre a soltura.