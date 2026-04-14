Governo dos EUA divulga foto de Ramagem após ser preso pelo ICE

Alexandre Ramagem foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE) nessa segunda-feira (13)

Foto do ex-deputado e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem após ter sido preso pelo ICE (Divulgação/Governo dos Estados Unidos)

O governo dos Estados Unidos divulgou uma foto do ex-deputado e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem após ter sido preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE), nessa segunda-feira (13).

Ramagem está detido por questões de imigração, e o registro de sua prisão está disponível no banco de dados do estado da Flórida.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ramagem fugiu para os Estados Unidos durante o julgamento da ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele perdeu o mandato de deputado no fim do ano passado e foi condenado a 16 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado.

Após a condenação, o ministro do STF Alexandre de Moraes havia solicitado a extradição de Ramagem para o cumprimento da pena no Brasil. Ainda não há informações se a detenção realizada pelo serviço de imigração tem relação com esse pedido de extradição.

Ramagem deixou o Brasil por Roraima e entrou na Guiana de carro, de onde embarcou num avião para os Estados Unidos. Ainda não há informações se ele será extraditado.