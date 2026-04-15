Flávio Bolsonaro tem 42%, Lula aparece com 40%, diz Quaest

É a primeira vez que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece numericamente a frente de Lula, mas os dois continuam tecnicamente empatados

Quaest: Flávio Bolsonaro aparece numericamente na frente de Lula pela 1ª vez (Andressa Anholete/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

Pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta quarta-feira (15/4) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança do primeiro turno das eleições (37%), seguido do senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 32%. Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro (6%).

No entanto, na principal simulação de 2º turno, Flávio Bolsonaro aparece com 42% das intenções de voto. É a primeira vez que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece numericamente a frente de Lula, que tem 40%. No entanto, os dois continuam tecnicamente empatados.

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, o principal movimento no último mês é a leve mudança na percepção sobre o grau de moderação de Flávio em relação à família. Em março, havia 10 pontos de vantagem para os que consideravam Flávio ‘radical’. Agora, essa vantagem caiu para 6 pontos.

"O empate no segundo turno, também é um reflexo do empate no medo que cada um dos dois lados representa. O medo da volta da família Bolsonaro está em 43% e o medo da continuidade do Lula em 42%", ressalta Felipe.

Além disso, a pesquisa também mostra que a tendência de piora do trabalho do governo Lula ainda não foi revertida. Desde o começo do ano, a desaprovação passou de 49% para 52%, enquanto a aprovação caiu de 47% para 43%.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios entre os dias 9 e 13 de abril. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e está registrada no TSE (BR-09285/2026)

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.