Datafolha: Lula tem 48% de rejeição contra 46% de Flávio Bolsonaro

Na prática, os dois estão empatados em termos de rejeição, já que a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a maior rejeição entre todos os pré-candidatos à Presidência nas eleições deste ano, com 48% dizendo que não votariam no mandatário, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11). O principal adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tem rejeição de 46%.

Na prática, os dois estão empatados em termos de rejeição, já que a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 137 cidades, entre a terça-feira (7) e a quinta-feira (9). O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03770/2026.

Lula e Flávio também são os pré-candidatos mais conhecidos pelos eleitores. Ao todo, 81% disseram conhecer um pouco ou muito bem o petista, enquanto 58% conhecem muito ou um pouco o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só 1% disse não conhecer Lula, enquanto 7% disseram o mesmo sobre o senador.

Outros pré-candidatos

Depois de Lula e Flávio Bolsonaro, todos os demais pré-candidatos estão tecnicamente empatados em termos de rejeição. O ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza) aparece com 19%, seguido de perto pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e por Renan Santos (Missão), com 17% cada; e pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e pelo ex-ministro Aldo Rebelo (DC), com 16% cada.

Zema e Caiado são os mais conhecidos depois de Lula e Flávio. Ao todo, 26% disseram conhecer muito bem ou um pouco o ex-governador de Minas Gerais, e 23%, o ex-governador de Goiás. Em seguida, aparecem Cabo Daciolo (19%), Aldo Rebelo (14%) e Renan Santos (10%).