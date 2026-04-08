O presidente também afirma ter aconselhado o ministro a se posicionar sobre o ocorrido

Lula afirma ter dito a Moraes: 'não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora sua biografia. (AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 8, que disse ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que não deixasse o caso das fraudes bilionárias do Master acabar com a "biografia histórica" dele, construída no julgamento dos atos golpistas do 8 de Janeiro. A declaração foi feita em entrevista ao portal de notícias ICL.

"Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia", repetiu Lula o que disse a Moraes em entrevista ao ICL. Segundo Lula, o ministro estava fora do seu escritório de advocacia há quase 15 anos, pois foi secretário do Estado de São Paulo, ministro da Justiça e, agora, integrante do STF.

O presidente também afirmou que aconselhou Moraes a se posicionar sobre o caso Master e se declarar impedido de votar sobre o caso Master pelo fato da mulher dele, a advogada Viviane Barci de Moraes, ter atuado na defesa da entidade de Daniel Vorcaro.

"Se a sua mulher estava advogando, diga textualmente: a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença, e eu só prometo que aqui na Suprema Corte o caso da minha mulher eu me sentirei impedido de votar", disse Lula.

O escritório de Viviane Barci de Moraes recebeu R$ 80,2 milhões em pagamentos do Banco Master, em 2024 e 2025. O contrato, firmado no início de 2024, previa pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões por três anos.

Em nota, o escritório afirmou que "não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos".

Além disso, Moraes e Viviane pegaram ao menos oito voos em aeronaves particulares de uma empresa ligada a Vorcaro entre maio e outubro de 2025.