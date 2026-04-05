Bancada de Pernambuco na Câmara dos Deputados muda de composição após janela

Sete dos 25 deputados federais pernambucanos aproveitaram a janela partidária para trocar de legenda. PSDB e PRD passaram a ter um representante

Plenário da Câmara dos Deputados (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

janela partidária, que permitiu deputados estaduais e federais trocarem de partido sem perder os mandatos, foi encerrada nesta sexta-feira. Na Câmara Federal, a “dança das cadeiras” partidária ocorreu entre sete dos 25 parlamentares pernambucanos.

Dois deputados federais do PL deixaram a sigla ao longo da janela partidária. O primeiro deles foi Pastor Eurico que se filiou ao PSDB e tentará a reeleição pela sigla na Câmara Federal. Com sua chegada, a bancada tucana em Pernambuco agora conta com um representante.

Também egresso do PL, o deputado federal Fernando Rodolfo filiou-se ao PRD e assumiu o comando da federação PRD-Solidariedade em Pernambuco. Sob sua liderança, a sigla caminha para apoiar a governadora Raquel Lyra (PSD) na reeleição. Ele é o único representante da federação na Câmara.

Por outro lado, Mendonça Filho, que esteve há 40 anos no União Brasil, iniciando a carreira política no extinto Partido da Frente Liberal (PFL), que mudou de nome para Democratas e depis se uniu ao PSL, originando o União, anunciou a filiação no PL. Com a saída de dois parlamentares e a chegada de um, a bancada pernambucana Liberal possui três deputados.

Quem também mudou de legenda foi o deputado Luciano Bivar, que deixou o União Brasil e agora integra o MDB. A sigla emedebista, que agora conta com dois parlamentares na Câmara, declarou apoio ao prefeito do Recife e pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB).

O PSD de Raquel Lyra ganhou espaço na bancada federal pernambucana com duas filiações. A primeira delas foi a do deputado Guilherme Uchoa Jr., que deixou o PSB de João Campos, no qual foi eleito em 2022.

A outra foi de Túlio Gadelha, que se desfiliou da Rede e ingressou na legenda pessedista na qual irá disputar uma vaga ao Senado. Com a entrada deles na sigla, a bancada pernambucana do PSD soma três representantes.

No entanto, mesmo com a saída de Uchoa, a bancada do PSB mantém cinco deputados. Isso porque Maria Arraes saiu do Solidariedade e oficializou sua filiação à legenda de Campos.