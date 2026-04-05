Vereadores do Recife buscam novos rumos nas eleições gerais

Mudança na Câmara Municipal do Recife deve ser de discursos, pois vários parlamentares devem se candidatar ao Senado, à Câmara dos Deputados ou à Alepe

Plenário da Câmara Municipal do Recife (Marina Torres/DP Foto)

Com o encerramento da janela partidária na última sexta-feira (3), a Câmara Municipal do Recife não registrou uma mudança partidária significativa, no entanto, deve passar por um período de mudança dos discursos. A Casa conta, agora, com vereadores que projetam mudanças de rota nas Eleições Gerais de 2026, pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal.

Entre os parlamentares que devem disputar novos postos no cenário político nacional e estadual, estão nomes de diferentes campos ideológicos. A vereadora Andreza Romero (PSB) se prepara para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, assim como Kari Santos (PT), também deve disputar o cargo de deputada federal.

Já no âmbito estadual, até o momento, Rodrigo Coutinho (Republicanos), Gilson Machado Filho (Podemos) e Thiago Medina (PL) pretendem concorrer a deputado estadual. Gilson, inclusive, foi o vereador que mudou de partido: ele deixou o PL e migrou para Podemos em busca de viabilidade eleitoral e alinhamento estratégico – além de seguir o seu pai Gilson Machado, que saiu do Partido Liberal para o Podemos com pré-candidatura a deputado federal.

No campo das candidaturas majoritárias, a vereadora Jô Cavalcanti (PSOL), se lança como pré-candidata ao Senado Federal, ampliando o alcance de sua atuação política.

As movimentações refletem não apenas ambições individuais, mas também estratégias partidárias mais amplas, buscando fortalecer bancadas e ampliar a expressividade em diferentes esferas de poder.

