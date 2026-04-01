Mendonça Filho deixa o União Brasil e oficializa filiação ao PL em Brasília

Deputado federal migra para a legenda de Valdemar da Costa Neto com foco na reeleição e na oposição ao governo federal

Filiação ao PL do Deputado Federal Mendonça Filho, realizada na Sede Nacional do PL em Brasília/DF (Beto Barata/ PL)

O deputado federal Mendonça Filho filiou-se ao PL, nesta quarta-feira (1º), em Brasília. O ato foi acompanhado pelo pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro; pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto; pelo senador Rogério Marinho e pelo presidente do partido em Pernambuco, Anderson Ferreira. O parlamentar tentará a reeleição para a Câmara Federal.

Também nesta quarta, Mendonça anunciou a saída do União Brasil. Ele oficializou a saída da legenda através de uma carta enviada ao presidente nacional do partido, Antonio Rueda, e ao vice-presidente, ACM Neto.

“Sigo como uma voz de oposição ao PT e trabalhando por novos caminhos para o futuro do Brasil. Chego ao PL com a convicção de que a vida é feita de ciclos e com a mesma convicção que sempre guiou minha trajetória: trabalhar por Pernambuco e pelo Brasil”, compartilhou nas redes sociais.

Em outra publicação, Mendonça declarou que irá “fortalecer um projeto de país baseado em crescimento econômico, desenvolvimento social, eficiência e geração de oportunidades”. Por fim, o parlamentar concluiu afirmando que o Brasil “não precisa de improviso ou populismo”.

Desfiliação

A carta enviada ao presidente e vice do União Brasil, foi compartilhada por Mendonça. No texto, o parlamentar se disse convicto de que encerra as quatro décadas no União Brasil “com respeito, gratidão e serenidade”.

Segundo ele, a decisão de sair da legenda foi “fruto de uma reflexão madura e do desejo de seguir novos caminhos, sempre fiel ao propósito de trabalhar pelo povo e defender os interesses de Pernambuco e do Brasil”.

Ele também afirmou que exerceu suas funções públicas com dedicação, seriedade e compromisso e que sai do União Brasil com “a consciência tranquila e o coração grato”. “Sigo em frente, fiel aos meus valores, aberto ao diálogo e pronto para continuar trabalhando por Pernambuco e pelo Brasil”, declarou.

Leia a carta completa:



