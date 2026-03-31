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Política
ELEIÇÕES 2026

Lula confirma Alckmin como vice para disputar reeleição

Declaração aconteceu durante reunião ministerial no Palácio do Planalto

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/03/2026 às 11:14

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Lula durante reunião ministerial/Reprodução de vídeo

Lula durante reunião ministerial (Reprodução de vídeo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (31), que Geraldo Alckmin (PSB) será candidato a vice-presidente em sua chapa.

A confirmação aconteceu durante reunião ministerial no Palácio do Planalto.

Em atualização

eleições 2026 , Geraldo Alckmin , Lula
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