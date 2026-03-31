Política
ELEIÇÕES 2026
Lula confirma Alckmin como vice para disputar reeleição
Declaração aconteceu durante reunião ministerial no Palácio do Planalto
Publicado: 31/03/2026 às 11:14
Lula durante reunião ministerial (Reprodução de vídeo)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (31), que Geraldo Alckmin (PSB) será candidato a vice-presidente em sua chapa.
A confirmação aconteceu durante reunião ministerial no Palácio do Planalto.
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