Lula confirma Alckmin como vice para disputar reeleição

Declaração aconteceu durante reunião ministerial no Palácio do Planalto

Lula durante reunião ministerial (Reprodução de vídeo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (31), que Geraldo Alckmin (PSB) será candidato a vice-presidente em sua chapa.

A confirmação aconteceu durante reunião ministerial no Palácio do Planalto.

Em atualização