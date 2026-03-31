Amupe abre inscrições para congresso sobre gestão pública com foco em inovação

O congresso vai reunir gestores, técnicos e interessados em administração pública para discutir soluções voltadas aos desafios das cidades

Congresso da Amupe (Crédito: Cláudio Gomes)

Estão abertas as inscrições para o 9º Congresso Pernambucano de Municípios, promovido pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), com o tema central “Inovação a serviço da população”. O evento será realizado nos dias 27 e 28 de abril, no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, área central do Recife.

O congresso vai reunir gestores, técnicos e interessados em administração pública para discutir soluções voltadas aos desafios das cidades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, no site da Amupe.

A programação inclui debates e painéis sobre assuntos como crise fiscal, melhoria dos gastos públicos e uso de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial na gestão municipal.

Além das atividades de conteúdo, o encontro também contará com uma feira de negócios, com participação de empresas e instituições que apresentam ferramentas e serviços voltados para o setor público.

Embora o evento seja aberto ao público geral, parte da programação será direcionada a prefeitos, secretários, vereadores e profissionais que atuam nas gestões municipais. A proposta é promover troca de experiências e ampliar conexões entre o poder público e a iniciativa privada.

