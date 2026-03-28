Nos EUA, Flávio Bolsonaro prega valores conservadores e promete lutar contra "agenda woke"
As declarações foram feitas no evento conservador Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, em inglês), nos Estados Unidos conhecido por reunir nomes do campo da direita conservadora
Publicado: 28/03/2026 às 18:55
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o pastor Silas Malafaia participam da manifestação "Acorda, Brasil", na avenida Paulista (Jefferson Aguiar/Pera Photo Press)
Em um dos discursos mais conservadores desde que anunciou a intenção de concorrer à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), adotou um tom antissistema e afirmou que, caso eleito, lutará contra o que chamou de "agenda ambientalista radical", a "agenda woke" e contra os "interesses das elites globais". Flávio também se definiu como "Bolsonaro 2.0" e disse que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enfrentou a "tirania da Covid".
"Ele, Jair Bolsonaro, lutou contra cartéis de drogas. Ele lutou contra interesses da elite global, contra a agenda ambiental radical, contra a agenda woke que destruiu famílias, mas acima de tudo ele lutou pela liberdade. Meu pai também era aliado de Donald Trump e o último líder mundial a reconhecer Joe Biden ex-presidente dos EUA como presidente", disse o senador.
As declarações foram feitas no evento conservador Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, em inglês), nos Estados Unidos conhecido por reunir nomes do campo da direita conservadora, e vem em um momento em que o senador tem tentado adotar um discurso mais moderado, a fim de atrair o apoio do Centrão e do mercado financeiro.
Flávio iniciou sua fala mostrando fotos de quando seu pai, Jair Bolsonaro, visitava o presidente americano Donald Trump, na Casa Branca, em 2019, e afirmou que hoje seu pai está preso em um processo parecido com o que passou Trump.
"A acusação formal é semelhante à que o Presidente Donald Trump enfrentou. Mas a verdadeira razão é a mesma. O maior líder político do meu país está preso por defender nossos valores conservadores sem medo e por se opor ao sistema com tudo o que tinha", disse Flávio Bolsonaro.
Flavio disse que Jair Bolsonaro foi preso pelas mesmas pessoas que tiraram o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da cadeia. "As mesmas pessoas que prenderam meu pai tiraram este homem, o ex-presidente socialista Lula, condenado várias vezes por corrupção, da prisão e o colocaram de volta na presidência. Tudo isso sob uma enxurrada de dinheiro e uma interferência massiva da administração Biden. O resultado? O Brasil está vivendo outra devastadora crise econômica. Uma crise de segurança pública com enorme expansão dos cartéis de narcoterrorismo e múltiplos escândalos de corrupção envolvendo até mesmo membros da família de Lula."
Minerais críticos
O pré-candidato falou também sobre as terras de minerais críticos, e destacou que a América ainda depende da China para cerca de 70% das importações de produtos vindos de terras raras, com o país asiático controlando 70% da mineração global e mais de 90% do refino e processamento, segundo Flávio Bolsonaro.
"Por que isso importa? Essas terras raras são essenciais para processadores de computador e a revolução da inteligência Artificial que está transformando nosso mundo e o equipamento de defesa americano. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível. E a produção do sistema militar avançado que mantém a superioridade americana cai nas mãos de adversários. Sem eles, a revolução tecnológica da América fica estagnada e a segurança nacional se torna vulnerável", afirmou Flavio Bolsonaro. O Brasil é solução para acabar com a dependência que os EUA têm da China por minerais críticos, ressaltou ele.
Ao final do discurso, Flávio voltou a criticar Lula, dizendo que o atual presidente do Brasil é antiamericano. "Lula e seu partido são abertamente antiamericanos. Ele fala publicamente sobre minar o dólar como moeda global. Ele aliou o Brasil à China em grande escala. Ele se opôs aos interesses americanos em todos os itens de política externa", disse.