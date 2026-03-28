CPI do INSS rejeita relatório final e indiciamento de Lulinha e mais 215

Em votação realizada na madrugada deste sábado (28), a CPI do INSS rejeitou o relatório final elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL)

Leitura do relatório final elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Em votação realizada na madrugada deste sábado, 28, a CPI do INSS rejeitou o relatório final elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). O texto pedia o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, do senador Weverton Rocha (PDT-MA), do deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), da deputada Gorete Pereira (MDB-CE) e de mais 211 pessoas em seu parecer final (veja a lista com todos os nomes mais abaixo).

Após a votação, o presidente da Comissão, senador Carlos Viana, se recusou a submeter à apreciação o pedido dos governistas para um texto alternativo. Viana encerrou a reunião sem nova análise e a CPI do INSS foi finalizada sem a apresentação de um relatório final.

O documento propunha ainda a prisão preventiva de Lulinha, que hoje vive na Espanha, sob alegação de risco de fuga. Deixou de fora o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, com quem o banqueiro articulou operações financeiras por meio de fundos de investimentos.

A base do Palácio do Planalto se opôs à aprovação do documento e apresentou uma versão alternativa com o pedido de 170 indiciamentos, inclusive o de Jair Bolsonaro por organização criminosa, improbidade administrativa e furto qualificado contra idosos. A versão sequer chegou a ser apreciada pela comissão.

Parar barrar o relatório de Gaspar, o governo mobilizou aliados. O senador Jacques Wagner (PT-BA) pegou um avião às 11h de Salvador para Brasília para participar da votação. O ministro da Agricultura Carlos Fávaro foi exonerado para assumir sua cadeira no senado e participar da votação. Sua suplente, Margareth Buzetti, faz parte da oposição a Lula.

O relatório final da CPI foi lido nesta sexta-feira, 27, após o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar a prorrogação dos trabalhos do colegiado. O texto tem 4.340 páginas e levou oito horas para ser lido. Gaspar recomendou em seu relatório que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli fossem investigados por possíveis crimes, como tráfico de influência, nas relações que mantinham com Vorcaro.

O documento apontou uma rede de 41 empresas que teriam sido usadas para pagamento de propinas e lavagem de dinheiro de diferentes esquemas. Esse conglomerado teria movimentado pelo menos R$ 39 bilhões entre 2018 e 2025. O texto afirma que "a quase totalidade" dessas empresas tem característica de ser de fachada, com indícios de que eram usadas para passagem de dinheiro em curtos intervalos de tempo.

Relator também pedia indiciamento de ex-ministros da Previdência de Lula e Bolsonaro e de ex-assessor de Alcolumbre

Gaspar também pediu indiciamento de dois ex-ministros da Previdência: o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que comandou a pasta no governo Lula, e José Carlos Oliveira, que chefiou o ministério no governo Bolsonaro.

Ao ex-ministro de Lula foram imputados os crimes de prevaricação fraude eletrônica, furto eletrônico, condescendência criminosa e crime de responsabilidade.

Já Oliveira, que foi ministro no governo Bolsonaro, teve pedido de indiciamento pelos crimes de prevaricação, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informática, fraude eletrônica, furto eletrônico e crime de responsabilidade.

Veja os pedidos de indiciamento no relatório rejeitado pela CPI do INSS:

1. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz

2. Adeilson Silveira Hora

3. Adelino Rodrigues Júnior

4. Ademir Fratric Bacic

5. Adroaldo da Cunha Portal

6. Alan do Nascimento Santos

7. Aldo Luiz Ferreira

8. Aleano de Souza Guardachoni

9. Alessandro Antônio Stefanutto

10. Alexandre Caetano dos Reis

11. Alexandre Eduardo Ferreira Lopes

12. Alexandre Guimarães

13. Alexandre Moreira da Silva

14. Alexsandro Prado Santos

15. Américo Monte

16. Américo Monte Júnior

17. Anderson Cordeiro de Vasconcelos

18. Anderson Ladeira Viana

19. Anderson Pomini

20. André Luís Alves Guimarães

21. André Luiz Martins Dias

22. André Paulo Félix Fidelis

23. Andrei José Braga Mendes

24. Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues

25. Antenor de Sousa Neto

26. Antônio Araújo da Gama

27. Antonio Carlos Camilo Antunes

28. Antônio Lúcio Caetano Margarido

29. Aristides Veras dos Santos

30. Brenda Aguiar Soares

31. Bruna Braz de Souza Santos

32. Carlos Afonso Galleti Júnior

33. Carlos Alexandre Alvarenga

34. Carlos Henrique da Rocha Gonçalves

35. Carlos Roberto Lupi

36. Carlos Roberto Ferreira Lopes

37. Cecília Montalvão Simões

38. Cecília Rodrigues Mota

39. Cecílio Barbosa Cintra Galvão

40. Celso Steremberg

41. Charles Góes Freitas

42. Cícero Vasconcelos

43. Cicero Marcelino de Souza Santos

44. Cleber Oliveira Medeiros

45. Cristiana Alcântara Alves Zago

46. Daniel Dirani

47. Daniel Gerber

48. Daniel Simas

49. Daniel Orsini de Azevedo

50. Danielle Miranda Fonteles

51. Danilo Berndt Trento

52. Daugliesi Giacomasi Souza

53. Davi de Vasconcelos

54. Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves

55. Diego Luiz Nobre Barros

56. Dogival José dos Santos

57. Domingos Sávio de Castro

58. Durval Natário Tosta IV

59. Eduardo Silva Portal

60. Edson Akio Yamada

61. Edson Cunha de Araújo

62. Eduardo Freire Delmont

63. Elano Gil Carvalho Xavier

64. Emanuel Pinheiro da Silva

65. Eric Douglas Martins Fidelis

66. Euclydes Marcos Pettersen Neto

67. Fábio Luís Lula da Silva

68. Felipe Macedo Gomes

69. Felipe Vasconcelos Pereira

70. Fernando Pereira dos Santos

71. Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti

72. Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar

73. Francisco Wesley Nascimento dos Santos

74. Giovani Batista Fassarella Spiecker

75. Giovanini Cardoso

76. Gilmar Stelo

77. Glauco André Fonseca Wamburg

78. Glauco Daniel Ribas Santos

79. Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano

80. Gustavo Marques Gaspar

81. Gutemberg Tito de Sousa

82. Hamilton Souza

83. Haran Santhiago Girão Sampaio

84. Heitor Souza Cunha

85. Hélio Marcelino Loreno

86. Helionay Rodrigues de Sousa

87. Herbert Kristensson Menocchi

88. Higor Dalle Vedove Lourenção

89. Igor Dias Delecrode

90. Igor Oliveira Freitas

91. Ina Maria Lima da Silva

92. Ingrid Ambrózio Camilo

93. Ingrid Pikinskeni Morais Santos

94. Ivaldo Carvalho Silveira

95. Ivânio da Rocha Oliveira

96. Janete Pereira Lima

97. Jerônimo Arlindo da Silva Júnior

98. Joab Félix de Medeiros

99. Joana Gonçalves Vargas

100. João Carlos Camargo Júnior

101. João Milton Carneiro Neto

102. Jobson de Paiva Silveira Sales

103. Jonathan de Souza Almeida

104. José Arnaldo Bezerra Guimarães

105. José Branco Garcia

106. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)

107. José Cordeiro de Vasconcelos

108. José Fernando Costa dos Santos

109. José Laudenor da Silva

110. José Lins de Alencar Neto

111. José Silva Miguel Júnior

112. José Sarney Filho

113. Jucimar Fonseca da Silva

114. Leandro Fagner da Fonseca Alves

115. Leonardo Cerquinho Monteiro

116. Leonardo Rolim

117. Lucas Fonseca da Silva

118. Lucineide dos Santos Oliveira

119. Luís Lima Martins

120. Marci Eustáquio Teodoro

121. Márcio Alaor de Araújo

122. Marco Aurélio Gomes Júnior

123. Marcos Brito Campos Júnior

124. Marcos dos Santos Monte

125. Marcus Vinicius Paranhos Faleiro

126. Maria Eudenes dos Santos

127. Maria Eunice Ribas

128. Maria das Graças Ferraz

129. Maria Gorete Pereira

130. Maria Luzimar Rocha Lopes

131. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira

132. Maria do Socorro Veras dos Santos

133. Mauricio Camisotti

134. Mauro Palombo Concílio

135. Micael Ferrone Alves Pereira

136. Milton Baptista de Souza Filho

137. Milton Salvador de Almeida Júnior

138. Mônica Ribeiro Santos

139. Natal Leo

140. Natal Leo Júnior

141. Natjo de Lima Pinheiro

142. Nelmar de Castro Batista

143. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

144. Nilton Claudio Carvalho Belsarena

145. Nivaldo de Farias

146. Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto

147. Paulo Augusto de Araujo Boudens

148. Paulo Otávio Montalvão Camisotti

149. Paulo Cesar Roxo Ramos

150. Paulo Gabriel Negreiros

151. Pedro Alves Corrêa Neto

152. Pedro Lettieri Neto

153. Pedro Lucas Felix Canuto

154. Pedro Oliveira de Queiroz

155. Philipe Roters Coutinho

156. Philippe André Lemos Szymanowski

157. Rafael Emrich Candelot

158. Raphael Maciel Snoeck

159. Rayama Belmonte Riella

160. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida

161. Renan Assunção Siqueira

162. Renata Martins Costa de Siqueira

163. Ricardo Bimbo Troccoli

164. Ricardo Vinícius Campelo de Sá

165. Roberta Moreira Luchsinger

166. Roberto Marinho Luiz da Rocha

167. Rodrigo Alves de França

168. Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção

169. Rodrigo Moraes

170. Rogério Soares de Souza

171. Romeu Carvalho Antunes

172. Ronaldo Ribeiro Santos

173. Ronaldo de Souza Estrella

174. Rubens Oliveira Costa

175. Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior

176. Sandra Helena Lima do Nascimento

177. Sandro Temer De Oliveira

178. Sebastião Faustino de Paula

179. Sérgio Cheque Bernardo

180. Silas Bezerra de Alencar

181. Silas da Costa Vaz

182. Silvanete de Jesus Ribeiro

183. Sílvio Roberto Machado Feitoza

184. Suelen Ribeiro dos Santos

185. Taline Nunes Campos Neves

186. Tânia Carvalho dos Santos

187. Teresa Raquel Barbosa

188. Thaisa Hoffmann Jonasson

189. Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento

190. Thamiris Januário Mattos Snoeck

191. Thamyrez Maia de Oliveira Ramos

192. Thiago Henrique Paranhos Carvalho

193. Thiago Rocha Guimarães

194. Tiago Abraão Ferreira Lopes

195. Tiago Schettini Batista

196. Tônia Andrea Inocentini Galleti

197. Vanderlei Barbosa dos Santos

198. Vanessa Barramacher Tocantins

199. Victor Infante Aiello

200. Vinicius Faleiros Martins

201. Vinícius Ramos da Cruz

202. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho

203. Vitor Luís Spilla Antevere

204. Vladimir Augusto de Oliveira Formiga

205. Wagner Ferreira Moita

206. Waldemar Monte Neto

207. Walton Cardoso Lima Júnior

208. Weverton Rocha Marques de Souza, senador

209. Wilson Alexandre Sartin Panacione

210. Wilson de Morais Gaby

211. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira

212. Zacarias Canuto Sobrinho

213. Artur Ildefonso Brotto Azevedo

214. Daniel Vorcaro

215. Augusto Lima

216. Eduardo Chedid

