Bolsonaro recebe alta médica e vai para prisão domiciliar

Bolsonaro chegou a permanecer por mais de uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Jair Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica nesta sexta-feira (27), após permanecer cerca de duas semanas internado em decorrência de um quadro de broncopneumonia.

A internação teve início no último dia 13, no Hospital DF Star, em Brasília. Durante esse período, Bolsonaro chegou a permanecer por mais de uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi hospitalizado após apresentar sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

De acordo com o diagnóstico médico, o ex-presidente desenvolveu uma pneumonia bacteriana provocada por broncoaspiração, condição que ocorre quando há aspiração de conteúdo do estômago para as vias respiratórias.

Com a evolução clínica, na semana passada a equipe médica adotou um protocolo considerado "mais adequado ao quadro clínico atual", mantendo o paciente ainda na UTI, porém sob cuidados semi-intensivos.

A melhora progressiva permitiu que Bolsonaro deixasse a unidade intensiva na noite de segunda-feira (23), sendo então transferido para o quarto onde seguiu em recuperação até a alta.

Paralelamente ao tratamento de saúde, houve desdobramentos na esfera judicial. Na terça-feira (24), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o cumprimento de prisão domiciliar pelo período de 90 dias. A decisão atendeu a um pedido da defesa e levou em consideração o estado de saúde do ex-presidente.