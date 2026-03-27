Bolsonaro deve ter alta nesta sexta e seguir para prisão domiciliar

A expectativa de alta ocorre após duas semanas de internação para tratamento de uma infecção pulmonar

Moraes autorizou a prisão domiciliar temporária de Bolsonaro, considerando a necessidade de recuperação da saúde fora do ambiente prisional (Sergio Lima/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta hospitalar nesta sexta-feira (27/3), segundo boletim médico divulgado na quinta (26/3). De acordo com a equipe que o acompanha, Bolsonaro apresenta “boa” evolução clínica, embora ainda tenha sinais de infecção que exigem vigilância nas próximas horas.

O informe, divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, indica que Bolsonaro seguirá em observação por pelo menos 24 horas antes da liberação definitiva. Apesar da melhora, os médicos ressaltam que o quadro ainda requer acompanhamento devido à infecção em curso.

A expectativa de alta ocorre após duas semanas de internação para tratamento de uma infecção pulmonar, período em que o ex-presidente apresentou evolução considerada favorável pela equipe médica.

Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão domiciliar temporária de Bolsonaro, considerando a necessidade de recuperação da saúde fora do ambiente prisional.

Mesmo com a liberação hospitalar, o ex-presidente deverá continuar o tratamento em casa, sob monitoramento, seguindo as orientações médicas. A decisão de conversão da prisão para o regime domiciliar levou em consideração o estado de saúde e a necessidade de cuidados fora do ambiente hospitalar.

Moraes estipulou que o benefício vai durar somente 90 dias, a contar da alta hospitalar. No entanto, se houver necessidade, o prazo poderá ser ampliado. Bolsonaro terá que seguir uma série de regras na prisão domiciliar. Entre as medidas está a obrigação de usar novamente tornozeleira eletrônica, com relatórios diários enviados ao STF.

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