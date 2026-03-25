Eleições 2026: Flávio Bolsonaro surge numericamente na frente de Lula em eventual segundo turno, diz Atlas/Intel

Ainda segundo a pesquisa, divulgada nesta quarta (25), Flávio Bolsonaro e Lula ficam empatados no limite da margem de erro

Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Evaristo Sá/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho 01 do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) aparece numericamente na frente do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um eventual segundo turno das eleições deste ano, segundo a pesquisa do Instituto Atlas/Intel divulgada nesta quarta (25).

Ainda segundo a pesquisa, os dois ficam empatados no limite da margem de erro.

O levantamento mostra também que Flávio Bolsonaro cresceu um ponto percentual desde a última pesquisa e tem agora 47,6% das intenções de voto, enquanto Lula tem 46,6%.

Evolução

A pesquisa mostra uma ampliação da diferença em favor do senador. Na última pesquisa AtlasIntel, em fevereiro, Flávio Bolsonaro aparecia com 46,3% das intenções de voto; Lula tinha 46,2%.

A pesquisa Atlas ouviu 5.028 pessoas entre a última quarta-feira (18/3) e esta segunda (23/3). A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95% — ou seja, de 100 pesquisas, 95 estarão dentro da margem de erro estimada.

No caso da Atlas, os levantamentos são feitos de forma online, usando uma metodologia chamada Atlas RDR (Random Digital Recruitment, ou “Recrutamento Digital Randomizado”, em tradução livre).

Primeiro turno

No cenário mais provável para o primeiro turno, Lula lidera com 45,9%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 40,1%.

Renan Santos (Missão) aparece em terceiro com 4,4%, superando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil (3,7%), e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, do Novo (3,1%). O ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (DC) aparece com 0,6%.