Flávio Bolsonaro diz que decisão de Moraes sobre Bolsonaro é "exótica"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, criticou o fato da prisão domiciliar sem temporária

Senador Flávio Bolsonaro (Fotográfo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira (24) que a concessão de prisão domiciliar dada a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, é "exótica", por ter caráter temporário.

"É uma decisão exótica, porque traz mais uma inovação uma prisão domiciliar provisória, isso não existe na legislação", declarou à Globonews.

Flávio afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lidará com os cuidados de Bolsonaro e que o ex-presidente deve contar com auxílio de equipe médica.

Flávio disse ainda que a prisão domiciliar também deve ajudar no quadro mental do pai, porque não haveria isolamento.