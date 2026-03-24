A medida ainda contempla a fixação do valor de referência para a contratação temporária de professores

Governo de Pernambuco envia à Alepe projeto de reajuste salarial de 5,4% para profissionais da Educação da Rede Pública Estadual (Foto: Demison Costa/SEE)

O Governo de Pernambuco encaminhou a Proposta de Lei para reajuste salarial em 5,4% para os professores da Rede Pública Estadual de Ensino à Assembleia Legislativa do estado (Alepe) na última segunda-feira (23). A porcentagem prevista para o aumento teria sido acordada com a categoria, de acordo com o piso nacional do magistério estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para 2026.

“Após muito diálogo e respeito, fechamos a negociação com a categoria de professores, analistas educacionais e assistentes administrativos da educação de Pernambuco. Estamos encaminhando o projeto de lei para a Alepe garantindo um reajuste em toda a carreira desses profissionais. Desde janeiro de 2023, somente para professores da Rede Pública, são cerca de 40% de reajuste”, comentou a governadora Raquel Lyra.

Serão beneficiados mais de 77 mil profissionais, incluindo Professores, Analistas em Gestão Educacional, Assistentes Administrativos Educacionais e Auxiliares de Serviços Administrativos da educação pernambucana.

Para o secretário da Educação, Gilson Monteiro, a proposta de reajuste reafirma o compromisso da gestão com a categoria. “A medida ainda integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação pública, com foco na qualidade do ensino e na construção de mais oportunidades para todos”, disse o secretário.

O projeto enviado à Casa Legislativa ainda contempla a fixação do valor de referência para a contratação temporária de professores, além da revisão da Gratificação de Função Técnico-Pedagógica e outras ações.

