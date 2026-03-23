Janela Partidária redesenha composição da Alepe para 2026
Desde o início da janela partidária, 11 deputados já fizeram a transição para novos partidos e pelo menos mais dez deverão mudar de legenda até 4 de abril
Publicado: 23/03/2026 às 10:54
Alepe (Foto: Blog Dantas Barreto)
A 15 dias do fim da janela partidária, a movimentação nos bastidores da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) já redesenha o cenário político da Casa. Desde o início do prazo, em 5 de março, mais de dez deputados estaduais já oficializaram mudanças de legenda, com destaque a adição de sete parlamentares no Partido Social Democrático (PSD), que pode se consolidar como uma das principais forças do Legislativo.
O prazo para troca de partido segue até o dia 3 de abril e, segundo lideranças políticas, a expectativa é de que novas mudanças ainda ocorram nos próximos dias.
Entre os sete novos deputados estaduais filiados ao PSD, Débora Almeida e Izaías Régis deixaram o PSDB, Joãozinho Tenório deixou o PRD, Aglailson Victor deixou o PSB, além de Socorro Pimentel e Romero Sales Filho, que deixaram o União Brasil. O parlamentar Antônio Moraes saiu do PP para o PSD e, nos bastidores, cresce a possibilidade de assumir a liderança do partido na Alepe.
Além das movimentações rumo ao PSD, também já foram oficializadas outras trocas. O presidente da Casa, Álvaro Porto deixou o PSDB e se filiou ao MDB; a deputada Dani Portela saiu do PSOL e ingressou no PT; Gleide Ângelo deixou o PSB e foi para o PP; e Renato Antunes trocou o PL pelo Novo, sendo o primeiro representante da legenda na Casa.
Expectativa de novas trocas
Até o fim da janela partidária, a expectativa é que ainda haja novas movimentações. Parlamentares seguem em negociação e avaliam cenários políticos, alianças e estratégias eleitorais para 2026.
Entre os deputados que ainda podem trocar de legenda até o fim do prazo, com base em informações de bastidores apuradas pelo Diario, estão:
Gustavo Gouveia
Partido atual: Solidariedade
Possível destino: Podemos
Luciano Duque
Partido atual: Solidariedade
Possível destino: Podemos
Fabrizio Ferraz
Partido atual: Solidariedade
Possível destino: Podemos
Wanderson Florêncio
Partido atual: Solidariedade
Possível destino: Podemos
Edson Vieira
Partido atual: União Brasil
Possível destino: Podemos
Simone Santana
Partido atual: PSB
Possível destino: Republicanos
France Hacker
Partido atual: PSB
Possível destino: Progressistas
Mário Ricardo
Partido atual: Republicanos
Possível destino: PV
Diogo Moraes
Partido atual: PSDB
Possível destino: PSB
Danilo Godoy
Partido atual: PSB
Possível destino: PP
Junior Matuto
Partido atual: PRD
Possível destino: MDB