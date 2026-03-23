Janela Partidária redesenha composição da Alepe para 2026

Desde o início da janela partidária, 11 deputados já fizeram a transição para novos partidos e pelo menos mais dez deverão mudar de legenda até 4 de abril

Alepe (Foto: Blog Dantas Barreto)

A 15 dias do fim da janela partidária, a movimentação nos bastidores da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) já redesenha o cenário político da Casa. Desde o início do prazo, em 5 de março, mais de dez deputados estaduais já oficializaram mudanças de legenda, com destaque a adição de sete parlamentares no Partido Social Democrático (PSD), que pode se consolidar como uma das principais forças do Legislativo.

O prazo para troca de partido segue até o dia 3 de abril e, segundo lideranças políticas, a expectativa é de que novas mudanças ainda ocorram nos próximos dias.

Entre os sete novos deputados estaduais filiados ao PSD, Débora Almeida e Izaías Régis deixaram o PSDB, Joãozinho Tenório deixou o PRD, Aglailson Victor deixou o PSB, além de Socorro Pimentel e Romero Sales Filho, que deixaram o União Brasil. O parlamentar Antônio Moraes saiu do PP para o PSD e, nos bastidores, cresce a possibilidade de assumir a liderança do partido na Alepe.

Além das movimentações rumo ao PSD, também já foram oficializadas outras trocas. O presidente da Casa, Álvaro Porto deixou o PSDB e se filiou ao MDB; a deputada Dani Portela saiu do PSOL e ingressou no PT; Gleide Ângelo deixou o PSB e foi para o PP; e Renato Antunes trocou o PL pelo Novo, sendo o primeiro representante da legenda na Casa.

Expectativa de novas trocas

Até o fim da janela partidária, a expectativa é que ainda haja novas movimentações. Parlamentares seguem em negociação e avaliam cenários políticos, alianças e estratégias eleitorais para 2026.

Entre os deputados que ainda podem trocar de legenda até o fim do prazo, com base em informações de bastidores apuradas pelo Diario, estão:

Gustavo Gouveia

Partido atual: Solidariedade

Possível destino: Podemos

Luciano Duque

Partido atual: Solidariedade

Possível destino: Podemos

Fabrizio Ferraz

Partido atual: Solidariedade

Possível destino: Podemos

Wanderson Florêncio

Partido atual: Solidariedade

Possível destino: Podemos



Edson Vieira

Partido atual: União Brasil

Possível destino: Podemos

Simone Santana

Partido atual: PSB

Possível destino: Republicanos

France Hacker

Partido atual: PSB

Possível destino: Progressistas

Mário Ricardo

Partido atual: Republicanos

Possível destino: PV

Diogo Moraes

Partido atual: PSDB

Possível destino: PSB

Danilo Godoy

Partido atual: PSB

Possível destino: PP

Junior Matuto

Partido atual: PRD

Possível destino: MDB

