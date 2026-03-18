Vereador Gilson Filho é condenado por incitar "linchamento virtual" de homem que festejou morte de ativista

Autor da ação disse ter sofrido ameaças e ataques racistas após vereador divulgar seu nome e perfil

O vereador Gilson Machado Filho. (Foto: Carlos Lima/Câmara Municipal do Recife)

O vereador do Recife Gilson Machado Filho (PL) foi condenado, na terça-feira (17), a indenizar um internauta vítima de “linchamento virtual”. Filho do ex-ministro do Turismo Gilson Machado Guimarães Neto, o parlamentar foi responsabilizado após divulgar foto e perfil do internauta nas redes sociais, o que levou a ameaças e ataques racistas, segundo a ação.

Em uma publicação do vereador sobre a morte do ativista de direita dos Estados Unidos Charlie Kirk, o internauta escreveu a mensagem "Bolsonaro condenado e o outro indo encontrar Deus. Sorriam!".

Em seguida, o vereador republicou foto e perfil do autor da mensagem com o texto "Vamos deixar ele famoso". Gilson também afirmou que o homem seria "membro do PT" e estaria celebrando a morte de um pai de família.

O autor da ação diz ter sofrido linchamento virtual, com ofensas de caráter racial como "macaco negro de merda".

Na defesa, Gilson Filho sustentou ter exercido legítimo direito de crítica política e de resposta a manifestação pública e ofensiva.

O político acrescentou que os comentários racistas e ameaçadores foram proferidos por terceiros e que a Comissão de Ética da Câmara Municipal do Recife arquivou denúncia relativa ao mesmo fato por inexistência de quebra de decoro parlamentar.

Condenção

Na sentença, o juiz Carlos Antônio Sobreira Lopes, do 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Olinda, do Tribunal e Justiça de Pernambuco (TJPE), reconhece que a vítima teve "conduta lastimável".

"O autor deu a entender, de forma inequívoca, que comemorava a morte de uma pessoa - postura eticamente reprovável", escreve.

"Todavia, por mais censurável que tenha sido a conduta do autor, ela não conferia ao réu carta branca para extrapolar os limites do seu direito de crítica", complementa o magistrado.

Ele acrescenta: "O que não se admite é que um agente político, investido de mandato eletivo e dotado de expressivo alcance comunicacional, convoque seus milhares de seguidores para 'deixar famoso' um cidadão comum, transformando a reação legítima a um comentário reprovável em verdadeira campana de perseguição virtual".

Para o juiz, o parlamentar direcionou sua audiência "politicamente polarizada" contra um cidadão comum "sem projeção pública e sem meios proporcionais de defesa", configurando abuso de direito.

Sobre as ofensas serem de terceiros, o juiz diz que a tese da defesa não prospera. "Os ataques subsequentes não foram eventos imprevisíveis ou extraordinários; ao contrário, constituem a consequência natural e esperada dessa espécie de exposição no ambiente digital contemporâneo".

Gilson Filho deverá pagar R$ 10 mil por danos morais. O juiz negou o pedido de retratação pública. Cabe recurso à sentença.

Defesa

A defesa do político se manifestou por nota declarando que apresentará os recursos cabíveis para reformar a decisão integralmente. Para a defesa, a decisão não observou "o regime constitucional de proteção à liberdade de expressão, à livre manifestação do pensamento e à crítica".

A nota acrescenta que não houve divulgação de fato inverídico, criação artificial de narrativa ofensiva ou prática que justifique condenação indenizatória. Confira o posicionamento na íntegra:

Nota da Defesa

A defesa informa que já teve ciência da sentença proferida nos autos e que adotará as medidas recursais cabíveis, com vistas à sua integral reforma.

Com a devida vênia, o entendimento consignado na decisão não se mostra juridicamente adequado, seja por não observar, em sua devida extensão, o regime constitucional de proteção à liberdade de expressão, à livre manifestação do pensamento e à crítica, nos termos dos arts. 5º, incisos IV e IX, e 220 da Constituição Federal, seja por desconsiderar os limites normativos da responsabilidade civil delineados nos arts. 186, 187 e 188, inciso I, do Código Civil.

No caso concreto, a controvérsia não teve origem em conduta ilícita atribuível ao parlamentar. Ao contrário, decorreu de manifestação pública anterior, voluntariamente divulgada pelo próprio autor, em conteúdo de extrema gravidade, inclusive com teor ofensivo e desejando a morte de terceiro, circunstância expressamente demonstrada nos autos.

Não houve, portanto, divulgação de fato inverídico, criação artificial de narrativa ofensiva ou prática que, em termos jurídicos, justifique a imposição de condenação indenizatória.

A impropriedade, em verdade, está na tentativa de deslocar para o réu as consequências jurídicas e sociais de uma exposição produzida pelo próprio demandante, em ambiente público, por sua exclusiva iniciativa. Por essa razão, a conclusão adotada na sentença, além de dissociada da moldura fática efetivamente debatida no processo, também não se compatibiliza com a necessária aferição dos pressupostos do dever de indenizar.

Também sob a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação fixada em R$ 10.000,00 mostra-se inadequada, sobretudo diante do contexto concreto dos autos e da inexistência de conduta ilícita indenizável por parte do vereador.

A defesa, portanto, reafirma seu entendimento de que a sentença merece reforma integral pelas vias processuais próprias.