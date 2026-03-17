Menos de 2 minutos: parecer parcial da LOA é aprovado em reunião relâmpago de comissão na Alepe

A votação da LOA segue em andamento na Alepe com parecer parcial aprovado pela Comissão de Finanças em reunião que durou apenas 1 minuto e 34 segundos

Comissão de Finanças (Alepe)

Em uma reunião "relâmpago" que durou apenas 1 minuto e 34 segundos, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação (CFOT) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) avançou em mais uma etapa da tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) ao analisar o parecer parcial do Projeto de Lei Ordinária nº 3694/2026, nesta terça-feira (17).

O resultado foi favorável à governadora Raquel Lyra (PSD), com a aprovação da manutenção do percentual de 20% para remanejamento do orçamento estadual, conforme solicitado pelo executivo.

A sessão foi presidida pelo deputado Antonio Coelho (União Brasil), que designou o deputado João de Nadegi (PV), integrante da base governista, como relator substituto.

A mudança ocorreu porque o relator titular, deputado Diogo Moraes (PSDB), participava simultaneamente de uma reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ), que ocorreria antes do encontro da Comissão de Finanças na mesma sala.

Ambas as reuniões estavam agendadas para o Plenarinho II da Alepe, uma após a outra. Embora o horário oficial da CFOT fosse às 10h30, tradicionalmente a reunião só começa após o encerramento da CCLJ.

No entanto, às 10h42, Antonio Coelho iniciou a sessão em uma sala ao lado. Fontes presentes relataram ao Diario que deputados da comissão pediram para não chamar as pessoas que aguardavam na sala prevista na agenda oficial. A reunião foi encerrada rapidamente, com 1 minuto e 34 segundos de duração, e terminou com a aprovação do parecer favorável ao governo.

Nos bastidores, o episódio ocorre em meio às movimentações políticas relacionadas às eleições gerais deste ano. O nome do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), irmão de Antonio Coelho, tem sido citado como uma possível peça de apoio político à governadora.

Durante a reunião, também foi feita a distribuição dos vetos da governadora à Lei Orçamentária Anual, com relatoria designada ao deputado Gustavo Gouveia (Solidariedade).

O veto deu entrada na semana passada, quando o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), assinou um ato que prevê a tramitação dentro do prazo de 30 dias, conforme estabelece o regimento interno da Casa. O presidente da CFOT afirmou que as demais relatorias serão definidas posteriormente.

Para o cientista político Bhreno Vieira, a lei orçamentária de um estado pode ser entendida como um “instrumento de coordenação política e de barganha” entre os poderes Legislativo e Executivo, especialmente em períodos de negociações políticas.