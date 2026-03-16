LOA 2026: Comissão de Finanças da Alepe vota mudança nesta terça (17)

Com o impasse dos poderes, Pernambuco já chega ao terceiro mês de 2026 sem a definição final do orçamento estadual.

Reunião Extraordinária da Comissão de Finanças (Foto: Giovanni Costa / Alepe)

A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação (CFOT) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) se reúne no Plenarinho II, na terça-feira (17), às 10h30, para analisar e votar matérias relacionadas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.

A convocação foi feita pelo presidente da comissão, deputado Antônio Coelho (UB). Após a análise, as matérias deverão seguir para votação no plenário da Assembleia Legislativa.

O primeiro ponto da pauta deverá ser o veto parcial ao Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 3397/2025, apresentado pela governadora Raquel Lyra. O texto trata da estimativa de receita e da fixação das despesas do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2026.

O veto se refere a uma emenda parlamentar que fez uma reestimativa da receita estadual, aumentando o valor em R$ 280 milhões. Segundo o governo do Estado, a mudança não teria respaldo técnico e, por isso, foi considerada inconstitucional.

O tema foi judicializado após a rejeição do veto pelo presidente da Alepe, Álvaro Porto. Com o impasse, Pernambuco já chega ao terceiro mês de 2026 sem a definição final do orçamento estadual.

Já como último item da reunião, a comissão também vai discutir e votar os pareceres parciais do Projeto de Lei Ordinária nº 3694/2026, que altera a Lei nº 19.127, responsável por estabelecer o orçamento estadual deste ano. A matéria tramita em regime de urgência e tem relatoria do deputado Diogo Moraes (PSDB).

A Lei Orçamentária Anual de 2026 prevê receita e despesas de R$ 62,7 bilhões para o Estado. O texto foi aprovado pela Assembleia em dezembro de 2025, mas teve trechos vetados pela governadora.