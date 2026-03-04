° / °
Política
ALEPE

Alepe aprova pedidos de R$ 5,2 bi em empréstimos e repasse R$ 180 milhões para o Governo do estado

Nesta quarta (4), os deputados aprovaram de forma unânime dois projetos da governadora Raquel Lyra que tramitavam em regime de urgência desde janeiro na Casa

Mariana de Sousa

Publicado: 04/03/2026 às 22:45

O presidente da Alepe, Álvaro Porto, enviou projetos da governadora Raquel Lyra à procuradoria da Casa./Guilherme Anjos/Diario de Pernambuco

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou de forma unânime nesta quarta (4), em primeira e segunda discussão, o projeto que autoriza o estado a contratar empréstimos junto a instituições financeiras. Ele foi enviado pela governadora Raquel Lyra (PSD) em regime de urgência no início do ano. O PL 3693/2026 solicitava autorização para dois empréstimos de R$ 2,5 bilhões junto ao Banco do Brasil e outro de R$ 2,7 bilhões com a Caixa Econômica Federal.

Uma segunda proposta, PL 3695/2026, solicita a prorrogação do prazo de repasse de R$ 180 milhões remanescentes do Judiciário ao Poder Executivo, e que seguia a mesma tramitação, também foi aprovado. Com 34 deputados na sessão, a votação foi simbólica, com a sessão presidida pelo deputado Izaías Régis.

Os dois projetos foram aprovados na última terça-feira (3) na Comissão de Legislação e Justiça da Casa, e aguardava a aprovação da Comissão de Orçamentos e Finanças e da Comissão de Administração Pública. Ambas aprovaram a matéria durante a sessão plenária, antes do início da votação.

Após a aprovação, a líder da base governista, Socorro Pimentel (UB) disse acreditar que a Casa está “fazendo o seu papel” e que a situação agora fica “aguardando os outros (projetos) do mesmo período, dentre eles a LOA”. A deputada Débora Almeida (PSDB), que também integra a base governista, reforçou que o grupo vai “continuar pressionando” até a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.

Mesmo com o argumento de que a oposição estaria travando a discussão da pauta, o deputado Diogo Moraes (PSDB), que integra a ala oposicionista, destacou que antes da liberação das matérias, o bloco fez o seu papel nas comissões, “promovendo o debate necessário, ouvindo argumentos, analisando pontos técnicos e buscando aperfeiçoamentos”.

“A população não espera que o parlamentar, seja da base do governo ou da oposição, simplesmente se cale ou vote automaticamente. Espera que ele se posicione, apresente suas ideias, contribua com sugestões e exerça, de fato, a representação popular. Ao final desse processo, quando há entendimento para avançar, estamos demonstrando equilíbrio, responsabilidade institucional e compromisso com Pernambuco”, afirmou.

LOA 2026

Entre os quatro projetos que foram colocados em regime de urgência em janeiro pela governadora, agora é aguardada a resolução do projeto da LOA 2026 que segue no impasse entre o Executivo e Legislativo, ainda sem previsão de resolução. A votação do orçamento na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Casa está prevista para 10 de março. O mesmo projeto ainda é objeto de uma ação no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Em dezembro de 2025, a Alepe aprovou a LOA para 2026. A parte relacionada às emendas incluídas no texto, no entanto, foram vetadas pela chefe do Executivo e a análise do projeto voltou para a Alepe. Chegado o terceiro mês do ano, a LOA, que define as despesas do estado, ainda não entrou em vigor e segue em debate no Legislativo

 

