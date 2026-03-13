Bolsonaro é levado ao hospital após 'vômitos e calafrios', diz Flávio
Ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo levado ao hospital após "calafrios e vômitos", informou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, através das redes sociais
Publicado: 13/03/2026 às 08:05
Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)
O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo levado ao hospital após “calafrios e vômitos”, informou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (13).
“Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave”, escreveu.
De acordo com a coluna Grande Angular, do portal Metrópoles, o ex-presidente teria sofrido uma queda de saturação de oxigênio durante a madrugada.
Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses na Papudinha, presídio localizado no complexo da Papuda, no Distrito Federal, onde está desde o dia 15 de janeiro.