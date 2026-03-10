Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha

Assessor do governo dos Estados Unidos, Darren Beattie, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (Departamento de Estado dos EUA/Divulgação e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta terça-feira (10), a visita de Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha.

Na autorização, o ministro atendeu aos pedidos da defesa de Bolsonaro, que solicitou que a visita fosse realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17), datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi permitida, já que o ex-presidente não sabe falar inglês.

Veja também: Bolsonaro pede autorização para receber assessor do governo Trump na Papudinha

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista e cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.