Caso Master: CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilos do pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro

Pastor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, é preso em nova fase da Operação Compliance Zero (Reprodução)

A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira (11), a quebra dos sigilos bancário e fiscal do empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono e principal controlador do Banco Master. A comissão também autorizou a convocação de dois ex-integrantes do Banco Central do Brasil: o ex-diretor de Fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-servidor Belline Santana.

Pastor e empresário, Zettel é casado com Natália Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro, e é apontado como um dos “homens de confiança” do banqueiro. Ele se apresentou à Polícia Federal na semana passada após se tornar alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes e irregularidades relacionadas ao Banco Master.

A decisão da comissão inclui o acesso a informações financeiras do empresário, assim como de empresas citadas nas investigações conduzidas pela Polícia Federal.

No âmbito da mesma investigação, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento dos dois servidores do Banco Central convocados pela CPI. Segundo a Polícia Federal, eles mantinham relação direta com Vorcaro e teriam prestado uma espécie de “consultoria informal” ao banqueiro em processos que tramitavam dentro da instituição.