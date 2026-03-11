Caso Master abala credibilidade do STF para 69,9% dos brasileiros, aponta pesquisa (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo instituto Meio/Ideia aponta que o Supremo Tribunal Federal (STF) é a instituição mais associada pelos brasileiros ao chamado “Caso Master”, que envolve investigações sobre o banco fundado pelo empresário Daniel Vorcaro. Entre os entrevistados que afirmam ter conhecimento do episódio, 35% relacionam o caso diretamente à Corte. O levantamento também indica que a maioria dos participantes considera que as apurações impactam negativamente a credibilidade do tribunal.

De acordo com a pesquisa, além do STF, 21,3% dos entrevistados associam o caso ao governo federal, enquanto 17,9% relacionam o episódio ao Congresso Nacional.

Para medir o nível de conhecimento sobre o tema, os pesquisadores perguntaram inicialmente aos participantes: “Você tomou conhecimento do chamado caso Master, envolvendo membros do Supremo Tribunal Federal?”. Entre os 1.500 eleitores ouvidos, 48% responderam que sim; 30% disseram que talvez tenham ouvido falar, mas não tinham certeza; e 22% afirmaram que não tinham conhecimento do caso.

O levantamento também apurou como as investigações sobre o suposto esquema de fraudes no sistema financeiro afetam a percepção pública sobre a Suprema Corte. Para 69,9% dos entrevistados, a credibilidade do STF fica abalada diante das apurações. Outros 17,1% avaliam que a credibilidade da instituição permanece preservada, enquanto 13,1% não souberam ou preferiram não opinar.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de março, com 1.500 eleitores entrevistados por telefone. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Canal Meio e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00386/2026.