Justiça bloqueia até R$ 562 milhões de sindicato com irmão de Lula na vice-presidência

A ação foi apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que busca recuperar valores que teriam sido descontados de forma indevida

Frei Chico, irmão do presidente Lula (Ricardo Stuckert/ PR)

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem como vice-presidente o irmão mais velho do presidente Lula, o sindicalista José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, foi alvo de uma decisão da Justiça Federal que determinou o bloqueio de até R$ 562.453.014,27. As informações são da coluna Andreza Matais com André Shalders, do portal Metrópoles.

A medida também atinge o presidente da entidade, o sindicalista Milton Baptista de Souza Filho, conhecido como “Milton Cavalo”. Apesar do cargo de direção ocupado por Frei Chico no sindicato, o nome dele não foi citado na decisão judicial.

A ordem foi proferida na última quinta-feira (5) pelo juiz federal José Márcio da Silveira e Silva, titular da 7ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF). O processo tramita sob sigilo.

A ação foi apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que busca recuperar valores que, segundo a autarquia, teriam sido descontados de forma indevida de aposentados e pensionistas. O bloqueio foi determinado como forma de garantir eventual ressarcimento dos recursos.

Na decisão, o magistrado descreve suspeitas de atuação coordenada envolvendo a entidade sindical e seu presidente.

“Alegam os autores (INSS) que a pessoa jurídica demandada (Sindnapi), em conluio com a pessoa física a ela vinculada (Milton Cavalo), atuou de maneira estruturada no recebimento e na dissimulação de recursos financeiros indevidamente desviados de aposentados e pensionistas mediante celebração fraudulenta de acordos de cooperação técnica com o INSS”, diz um trecho da decisão.