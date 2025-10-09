Fraude do INSS: sindicato ligado a irmão de Lula é alvo de buscas da PF

Sessenta e seis mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

Frei Chico, irmão do presidente Lula (Ricardo Stuckert/ PR)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9) uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre os alvos está o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi), cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em nota, a corporação informou que estão sendo cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos seguintes estados: Pernambuco, São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Bahia, além do Distrito Federal.

“A ação de hoje tem o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”, informou a PF no comunicado.

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Banco Central do Brasil, indica que o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi) utilizou mecanismos para dificultar a identificação da origem, do destino e dos responsáveis pelas movimentações financeiras ligadas ao esquema conhecido como “Farra do INSS”.

De acordo com o portal Metrópoles, a defesa do Sindnapi afirmou ter recebido com surpresa o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados nesta quinta-feira (9/10) na sede da entidade, em São Paulo, além das residências do presidente e de alguns diretores.

A defesa destacou que ainda não teve acesso ao inquérito policial nem aos fundamentos que embasaram a decisão judicial para a operação. Além disso, repudiou qualquer acusação de prática de crimes na gestão do sindicato ou de realização de descontos irregulares nos benefícios de seus associados.

Com informações da Agência Brasil.