"Daqui para frente as palavras são resgatar e reconstruir", diz Rubens Júnior ao assumir a presidência do PSDB em Pernambuco

Nome de confiança da governadora Raquel Lyra assume o cargo de presidência do PSDB; enfoque será reconstrução do partido em ano de formação de chapa eleitoral

Rubens Júnior assume o comando do PSDB em Pernambuco (Américo Rodrigo)

Rubens Júnior, assessor da Copergás e nome de confiança da governadora Raquel Lyra (PSD), tornou-se presidente do PSDB nesta terça-feira (10). A legenda era anteriormente liderada por Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que anunciou, também nesta terça-feira, saída do partido e filiação ao MDB.

A nova liderança do partido já começa a atrair novos nomes, como o deputado federal Pastor Eurico, que deixou o PL para integrar o novo grupo político.

Em entrevista ao Diario, Rubens fala sobre as expectativas e afirma sentir-se honrado por ter sido escolhido pelo partido em um momento de reconstrução. “É iniciar essa tarefa com muita velocidade para que a gente possa colocar o PSDB num lugar de destaque”, diz.

A nova liderança também comenta as articulações para o ano eleitoral, além da filiação de Pastor Eurico: “O objetivo do PSDB, junto com o Cidadania, é construir chapas e enaltecer a chegada do deputado Pastor Eurico, que também se filiou ao PSDB; é um quadro de relevância no estado de Pernambuco, com uma pessoa (Pastor Eurico) que tem no seu mandato compromisso com o estado”.

Rubens também confirma ao Diario que o ex-presidente do partido, Fred Loyo, será a figura que estará presente para presidir a federação que une o PSDB e o Cidadania.

“Daqui para frente as palavras são ‘resgatar e reconstruir’ o PSDB com as suas bases originais, um partido que tem história, que tem passado e que tem futuro”, finaliza o psdbista.