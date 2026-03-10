Ipsos/Ipec: 51% desaprovam Lula e 43% aprovam; avaliação ótima e boa cresce 3 pontos

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de 131 municípios entre os dias 5 e 9 de março

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

Novo levantamento Ipsos/Ipec divulgado nesta terça-feira, 10, pelo mostra que 51% dos brasileiros desaprovam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 43% aprovam. Outros 6% não sabem, ou não responderam.

A Ipsos-Ipec ouviu 2.000 eleitores de 131 municípios entre os dias 5 e 9 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

Comparada com a pesquisa anterior da Ipsos/Ipec, divulgada em dezembro do ano passado, a aprovação de Lula variou um ponto percentual para cima, enquanto a desaprovação oscilou um ponto percentual para baixo.

Na avaliação de governo, 40% disseram que a gestão de Lula é ruim ou péssima, enquanto 33% classificaram como ótima ou boa. Os que consideram regular são 24%. Não sabem, ou não responderam somam 3%.

Comparado com a pesquisa de dezembro, a avaliação negativa se manteve em 40%, enquanto que a ótima e boa cresceu três pontos percentuais. Já a regular caiu cinco pontos.

O levantamento também apontou que 56% dos brasileiros dizem não confiar no presidente Lula, enquanto 40% confiam. Os que não sabem, ou não responderam somam 4%.

Os que acreditam que o governo Lula é pior que o esperado são 43%, enquanto 28% classificam como igual às expectativas. Já os que consideram melhor são 25%. Outros 3% não sabem ou não responderam.

Também foi perguntado aos entrevistados sobre a economia. Quem acha que ela piorou nos últimos seis meses são 42%. Os que não notaram diferença são 28%, e 27% avaliam que a situação econômica melhorou. Os que não sabem, ou não responderam são 3%.

Comparado com a pesquisa anterior, a percepção negativa cresceu quatro pontos percentuais, enquanto a positiva diminuiu três pontos.

Sobre o futuro, 36% acham que a situação econômica deve piorar nos próximos seis meses, enquanto 33% avaliam que a perspectiva é de melhora. Outros 23% consideram que a situação deve ser igual. Outros 8% não sabem, ou não responderam.