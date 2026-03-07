Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro 43% das intenções de voto em cenário de 2º turno, aponta Datafolha

Os números mostram uma redução na diferença registrada no levantamento anterior do instituto

Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Um levantamento do Datafolha, publicado neste sábado (7) pelo jornal Folha de S.Paulo, indica um cenário mais apertado em uma eventual disputa de segundo turno na eleição presidencial de 2026 entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). De acordo com a pesquisa, o atual presidente aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o parlamentar soma 43%.

Os números mostram uma redução na diferença registrada no levantamento anterior do instituto. Em dezembro, Lula tinha 51% das preferências, contra 36% de Flávio Bolsonaro. Já em julho de 2025, o petista aparecia com 48%, enquanto o senador marcava 37%.

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (crédito: Fotos: Edilson Rodrigues/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

Veja os números:

Lula (PT) - 46% (eram 51% em dezembro);

Flávio Bolsonaro (PL) - 43% (eram 36% em dezembro);

Branco/nulo/nenhum - 10% (eram 12% em dezembro);

Não sabem - 1% (era 1% em dezembro).

Para realizar o levantamento, o instituto ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, entre segunda-feira (3) e quinta-feira (5). As entrevistas foram feitas em 137 municípios espalhados pelo país.

Segundo o Datafolha, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.