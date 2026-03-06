Marília confirma ida ao PDT e reforça fidelidade a João Campos

Em entrevista ao SBT News, a ex-deputada Marília Arraes confirma saída do Solidariedade e declara apoio a João Campos e ao presidente Lula

Posse do novo presidente do PT em Pernambuco, Carlos Veras, na foto, Marilia Arraes. (Foto: Melissa / DP Foto)

A ex-deputada Marília Arraes confirmou, ontem, sua filiação ao PDT. Marília afirmou ser muito grata ao Solidariedade, partido no qual esteve por quatro anos, mas que seguirá com o PDT, no qual deve concluir sua filiação até final deste mês e ser pré-candidata ao Senado.

Após sua saída da legenda, especulou-se que Marília poderia lançar uma candidatura avulsa. No entanto, a ex-deputada afirmou não ter essa intenção e disse que gostaria de integrar a chapa do prefeito João Campos (PSB). “Até porque estou com ele (apoiando para o governo) e há muitos anos a gente vem tratando com muito carinho essa reaproximação”, disse em entrevista ao SBT News.

Questionada sobre a possibilidade de compor uma chapa com a governadora Raquel Lyra (PSD), já que o PDT ainda não decidiu se apoiará o prefeito ou a governadora, Marília reforçou sua fidelidade a João. “O que eu asseguro é que não tive nenhuma conversa com Raquel Lyra desde a pré-campanha de 2022. Eu asseguro que tenho sido leal e correta com o prefeito João Campos, tendo definido a candidatura dele por onde passo”.

Em outro momento da entrevista, ao ser perguntada sobre um segundo nome para disputar o Senado, a ex-deputada afirmou se preocupar mais com a possibilidade de não haver um candidato alinhado ao presidente Lula do que com o fato de ser ou não uma candidatura avulsa ou em outra chapa.

“Eu quero dois senadores de Pernambuco que defendam o presidente Lula e um projeto popular para o Brasil, que defendam que o povo esteja no orçamento da república”, declarou.