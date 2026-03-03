Gilson Machado confirma pré-candidatura para deputado federal
O político se filiou ao Podemos em fevereiro de 2026 e participará da corrida eleitoral para deputado federal nas Eleições Gerais deste ano.
Publicado: 03/03/2026 às 23:26
Gilson Machado após deixar Cotel (Crysli Viana/DP foto)
Gilson Machado confirmou em suas redes sociais, nesta terça-feira (3), sua pré-candidatura como Deputado Federal pelo Podemos, legenda a qual ele se filiou em fevereiro deste ano.
O político é ex-ministro do Turismo do ex-presidente Jair Bolsonaro e saiu do Partido Liberal (PL) em janeiro de 2026 devido à falta de apoio do legenda para concorrer ao senado.
“Continuo sendo o nome defendido pelo presidente Jair Bolsonaro para a disputa do senado em Pernambuco. Porém não sou o nome escolhido pela direção estadual do partido para essa missão”, comunicou em carta aberta na época da sua saída, declarando que o partido estaria contradizendo os desejos do ex-presidente.
Seu filho, Gilson Machado Filho, também confirmou pré-candidatura para deputado estadual, seguindo o Partido Liberal.