Lulinha admite que teve viagem a Portugal paga pelo Careca do INSS, diz jornal

Lulinha, filho do presidente Lula (Reprodução/Redes sociais )

O empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha e filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, relatou a pessoas próximas que teve despesas de viagem e hospedagem em Portugal custeadas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Antunes está preso sob suspeita de corromper agentes públicos para sustentar um esquema bilionário de fraudes que teria prejudicado aposentados. As informações são do Estadão.

De acordo com Lulinha, a viagem ocorreu para visitar uma fábrica de produção de cannabis para fins medicinais. Ele afirmou que não fechou qualquer acordo comercial nem recebeu outros valores do lobista além do custeio da viagem.

A conexão entre os dois passou a ser alvo de investigação após um ex-funcionário de Antunes declarar à Polícia Federal que ambos seriam sócios e que o empresário receberia pagamentos mensais de R$ 300 mil. Durante as apurações, investigadores identificaram mensagens nas quais o lobista mencionava repasses de R$ 300 mil ao “filho do rapaz”, sem detalhar a identidade do destinatário. A PF instaurou procedimento para esclarecer se a referência diz respeito a Lulinha.

Paralelamente ao inquérito conduzido pela Polícia Federal, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS determinou a quebra do sigilo bancário do empresário, considerando sua relação com Antunes.