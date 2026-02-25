Recife envia ajuda para famílias afetadas pelas fortes chuvas em Minas Gerais

Fortes chuvas em Minas Gerais deixaram mais de 40 mortos e desaparecidos nos municípios de Juiz de Fora e Ubá

O prefeito do Recife João Campos (PSB) anunciou, nesta quarta-feira (25), que a prefeitura do Recife vai enviar ajuda para as famílias afetadas pelas fortes chuvas em Minas Gerais, que deixaram mais de 40 mortos e desaparecidos nos municípios de Juiz de Fora e Ubá. Serão enviados colchões, cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal, além de profissionais do SAMU e da cessão do sistema de abrigamento do Centro de Operações do Recife (COP).

“Acabei de conversar com a prefeita Margarida Salomão, de Juiz de Fora (MG), para prestar nossa solidariedade e colocar o Recife à disposição neste momento tão difícil, causado pelas fortes chuvas. Estamos enviando apoio emergencial com colchões, cestas básicas, kits e profissionais do SAMU, além da cessão do sistema de abrigamento do COP Recife. É tempo de união, cuidado e acolhimento com quem mais precisa”, disse o prefeito em suas redes sociais.

Dados confirmados pelo Governo de Minas e pelas prefeituras envolvidas na operação de resgate e pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta (25) apontam que já foram identificadas 40 mortes em Juiz de Fora e seis óbitos em Ubá. Outras 21 vítimas estão desaparecidas nas duas cidades.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de grande perigo para chuvas até as 23h59min da próxima sexta-feira (27) para a Zona da Mata mineira.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera muito alta a possibilidade de permanência ou novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações em Juiz de Fora.



Com informações da Agência Brasil