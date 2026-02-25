MG: sobe para 36 o número de mortes provocadas por chuvas em Juiz de Fora e Ubá

Juiz de Fora registrou o maior número de óbitos, com 30 vítimas fatais. Em Ubá, o Corpo de Bombeiros informou, na terça-feira, que sete pessoas haviam morrido

Equipes de resgate carregam cadáver recuperado em meio aos escombros após deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

As fortes chuvas que atingiram as cidades de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, entre a noite de segunda-feira, 23, e a madrugada de terça-feira, 24, deixaram ao menos 36 mortos, de acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, divulgada na manhã desta quarta-feira, 25.

Juiz de Fora registrou o maior número de óbitos, com 30 vítimas fatais. Em Ubá, o Corpo de Bombeiros informou, na terça-feira, que sete pessoas haviam morrido. No entanto, a corporação esclareceu que uma das mortes não teve relação direta com as chuvas e, por isso, o número de vítimas fatais no município foi ajustado para seis.

Até a manhã desta quarta-feira, havia 36 desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá. Ao todo, 208 pessoas foram resgatadas na região.

A cidade de Matias Barbosa, vizinha de Juiz de Fora, também ficou coberta pela água após o temporal, mas não registrou mortos nem desaparecidos até o momento.

Mais de 100 profissionais do Corpo de Bombeiros atuam em ocorrências relacionadas às chuvas na Zona da Mata.

As aulas foram suspensas em todas as instituições da rede municipal de ensino de Juiz de Fora pelo menos até quinta-feira, 26. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) também suspendeu todas as atividades presenciais até sexta-feira, 27.

A cidade enfrenta o fevereiro mais chuvoso de sua história, com 589 milímetros acumulados até o momento - mais de três vezes o volume esperado para o mês, de 170 milímetros.

Conforme mostrou o Estadão, Juiz de Fora tem a nona maior população do Brasil vivendo em áreas de risco. Dos 540 mil habitantes do município, cerca de 130 mil pessoas estão suscetíveis a deslizamentos, inundações e enxurradas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão ligado ao Ministério da Ciência.

