De Dilma a Bolsonaro: alvo de operação, ex-senador Fernando Bezerra Coelho participou dos últimos governos

Alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), o ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) é figura conhecida na cúpula do poder em Brasília.

Sem depender de quem esteja no comando no governo federal, seja esquerda ou direita, FBC se tornou sinônimo da liderança de um clã que tem influência política em parte do Sertão pernambucano.

Nesta quarta (25), ele os filhos, o deputado federal Fernando Filho e ex-prefeito de Petrolina (reduto principal da família), Miguel Coelho, foram alvo da Operação Vassalos, que apura fraudes em licitações e e desvios de recursos federais.

Foram cumpridos mais de 40 mandados de busca em Pernambuco e em outros estados, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao longo da carreira, o ex-senador foi ministro de Dilma Rousseff (PT) e votou pelo impeachment dela, em 2016.

Depois, assumiu papel de liderança no Senado Federal durante o governo de Michel Temer (PMDB) e permaneceu no cargo na gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL).

Em Pernambuco, FBC foi secretário de Desenvolvimento Econômico e indicado pelo então governador Eduardo Campos (PSB) para assumir o Ministério da Integração Nacional de Dilma, em janeiro de 2011.

Em Brasília, esteve à frente da transposição do rio São Francisco, até outubro de 2013. No governo de Temer, atuou na tramitação da reforma trabalhista, aprovada em 2017. Entre 2019 e 2021, virou articulador estratégico do governo de Jair Messias Bolsonaro.