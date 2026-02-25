Ex-senador Fernando Bezerra e deputado Fernando Filho são alvo de operação da PF

A Operação Vassalos investiga crimes em licitações em Pernambuco e em outros estados

Ex-senador Fernando Bezerra (MDB-PE) e deputado Fernando Filho (União-PE) (Rodrigo Viana/Senado Federal e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Vassalos. A meta é investigar crimes em licitações em Pernambuco e em outros estados.

Segundo a TV Globo , o ex-senador Fernando Bezerra (MDB-PE) e os filhos, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho e deputado Fernando Filho (União-PE), estão entre os alvos da operação.

São apuradas as práticas de frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, fraude em licitação e contrato, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Ainda segundo a PF, são sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

“A investigação aponta para existência de uma organização composta por agentes públicos e privados suspeita de desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares, por meio do direcionamento de licitações para empresa vinculada ao grupo, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.”, informou a PF.

Dados

Segundo o portal UOL, uma das empresas investigadas pela PF é a Liga Engenharia. Ela teria recebido recursos de Fernando Bezerra Coelho. A PF apura o direcionamento de licitações vencidas pela companhia.

Ainda conforme a denúncia apurada, parte dos valores desviados seria usada para o pagamento de propina. A empresa teria, segundo o portal, recebido R$ 74 milhões de emendas do relator, conhecidas como “orçamento secreto”, entre 2019 e 2024, de acordo com dados do portal Transparência.

Os valores tiveram origem em contratos com o DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) e a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).