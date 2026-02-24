Primeira Turma do Supremo começa a julgar acusados de planejar assassinato de Marielle Franco

Estão previstas duas sessões nesta terça-feira para a análise do caso, além de uma terceira marcada para a manhã de quarta-feira, 25, a partir das 9h

Primeira Turma do STF (Antonio Augusto/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta terça-feira, 24, o julgamento dos réus acusados de ordenar e planejar o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018.

Estão previstas duas sessões nesta terça-feira para a análise do caso, além de uma terceira marcada para a manhã de quarta-feira, 25, a partir das 9h.

A sessão é acompanhada por parlamentares do PSOL, entre eles Talíria Petrone, Tarcísio Motta, Pastor Henrique Vieira e Chico Alencar. Também estão presentes o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco irmã de Marielle.

Pouco antes das 10h, o ministro Alexandre de Moraes fazia a leitura do relatório com base na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em que descreve o crime, detalha o histórico processual, apresenta as teses da acusação e das defesas e lista os crimes imputados aos réus.

O assassinato de Marielle

Marielle foi assassinada na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Ela voltava de carro para a sua casa, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, depois de participar de uma reunião com mulheres negras na Lapa. A vereadora tinha 38 anos e estava acompanhada pelo motorista Anderson Gomes, de 39, e pela assessora parlamentar Fernanda Chaves, de 43.

