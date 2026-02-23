Janja usa traje tradicional em banquete na Coreia do Sul

A escolha da indumentária foi elogiada pela primeira-dama sul-coreana, que recebeu Janja e o presidente Lula (PT), na chegada ao evento

Banquete de Estado oferecido pelo Presidente da República da Coreia, Lee Jae-myung, e pela senhora Kim Hea Kyung em homenagem ao Presidente da República e à senhora Janja Lula da Silva (Foto: Ricardo Stuckert/ PR)

A primeira-dama Janja Lula da Silva apareceu vestida com um hanbok, traje tradicional sul-coreano, durante o banquete oficial oferecido pelo presidente Lee Jae-myung e sua esposa, Kim Hea Kyung, em Seul, nesta segunda-feira (23).

A escolha da indumentária foi elogiada pela primeira-dama sul-coreana ao receber a primeira-dama e o presidente Lula (PT) na chegada ao evento. "Você está linda!", disse.

Duas semanas atrás, a primeira-dama recebeu o traje como presente, em uma visita à Associação Brasileira dos Coreanos, em São Paulo (SP).

Janja cumpre agenda no país desde o última quarta (18), onde também se encontrou com influenciadores brasileiros locais e com a primeira-dama sul-coreana, antes da chegada do presidente Lula para a visita de Estado.