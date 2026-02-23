Presidente sul-coreano publica vídeo com IA em homenagem a Lula durante visita oficial

O vídeo reúne imagens da infância dos dois líderes e utiliza recursos de IA para criar uma cena em que as versões crianças aparecem se abraçando

Presidente sul-coreano publicou vídeo com IA que reúne versões juvenis dele e do presidente Lula (Reprodução/Redes sociais )

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, divulgou nas redes sociais um vídeo produzido com o uso de inteligência artificial para marcar a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país asiático, nesta segunda-feira (23/2).

O vídeo reúne imagens da infância dos dois líderes e utiliza recursos de IA para criar uma cena em que as versões crianças aparecem se abraçando. Em seguida, a montagem faz a transição para um registro atual do encontro entre os presidentes.

Na legenda da publicação, Lee destacou pontos em comum nas trajetórias pessoais e políticas. “Embora eu tenha passado por dificuldades, o povo nos salvou. Então somos irmãos. Apresento este vídeo ao meu irmão presidente Lula”, escreveu.

Os dois chefes de Estado têm histórias semelhantes: vieram de origem operária antes de ingressar na vida pública e alcançar a Presidência de seus países. Durante jantar na residência oficial da Presidência sul-coreana, Lula também mencionou a identificação com o anfitrião.

“Toda vez que penso em sua trajetória de vida, sinto que somos irmãos. Também fui registrado anos depois e tenho dois aniversários”, disse Lula.