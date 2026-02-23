Conselho Federal de Medicina denuncia site falso e faz alerta de golpe aos médicos

Conforme o Conselho Federal de Medicina, a página falsa utiliza o nome e os mesmos elementos visuais do site oficial a fim de se aplicar golpes no pagamento da anuidade dos profissionais

CFM alerta aos médicos sobre o risco de golpe no pagamento da anuidade (DIVULGAÇÃO/CFM)

O Conselho Federal de Medicina (CFM) fez um alerta aos médicos: um site falso estaria se passando pelo da entidade a fim de aplicar golpes no pagamento da anuidade profissional.

A página falsa, segundo o CFM, localizada no endereço conselhodemedicina.com, utiliza elementos visuais semelhantes aos do site institucional para induzir o profissional ao erro.

O Conselho esclarece que todos os seus endereços oficiais utilizam exclusivamente o domínio “.cfm.org.br”.

Assim, páginas terminadas em “.com”, “.net” ou em qualquer outra extensão não pertencem ao Conselho Federal de Medicina nem ao sistema conselhal.

O CFM lembra que o recebimento de links por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens direcionando para domínios externos deve ser encarado com desconfiança.

Em caso de dúvida sobre valores, prazos ou formas de pagamento, o médico deve entrar em contato diretamente com o CRM do seu estado, utilizando os canais oficiais de atendimento.

Orientações ao médico

O CFM recomenda que os profissionais que eventualmente tenham acessado o site falso, informado dados pessoais ou realizado pagamentos indevidos registrem ocorrência policial e comuniquem imediatamente a instituição bancária, a fim de buscar o bloqueio da transação e a adoção das providências cabíveis.

A autarquia informa, ainda, que não solicita dados sensíveis por meio de links enviados por aplicativos de mensagens ou por comunicações não oficiais e que tem adotado medidas para coibir o uso indevido de sua identidade institucional em tentativas de fraude.

O CFM segue monitorando ocorrências dessa natureza e reforça o compromisso com a segurança da informação e a proteção dos médicos contra práticas fraudulentas.