João Campos e Tabata Amaral marcam casamento para fevereiro, no Recife

O prefeito do Recife, João Campos e a deputada federal Tabata Amaral (Reprodução/Redes Sociais )

Juntos há sete anos e noivos desde novembro do ano passado, João Campos, prefeito do Recife e a deputada federal Tabata Amaral, que disputará a reeleição em outubro, devem oficializar a união no fim de fevereiro, segundo apuração do Giro.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jorna O Globo, o casal planeja duas cerimônias: uma no civil e outra religiosa. Esta última, descrita por pessoas próximas como íntima e restrita a familiares, que será realizada no Recife.