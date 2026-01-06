° / °
Blog Giro
casamento

João Campos e Tabata Amaral marcam casamento para fevereiro, no Recife

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jorna O Globo, o casal planeja duas cerimônias: uma no civil e outra religiosa

GIRO BLOG

Publicado: 06/01/2026 às 15:40

Seguir no Google News Seguir

O prefeito do Recife, João Campos e a deputada federal Tabata Amaral/Reprodução/Redes Sociais

O prefeito do Recife, João Campos e a deputada federal Tabata Amaral (Reprodução/Redes Sociais )

Juntos há sete anos e noivos desde novembro do ano passado, João Campos, prefeito do Recife e a deputada federal Tabata Amaral, que disputará a reeleição em outubro, devem oficializar a união no fim de fevereiro, segundo apuração do Giro.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jorna O Globo, o casal planeja duas cerimônias: uma no civil e outra religiosa. Esta última, descrita por pessoas próximas como íntima e restrita a familiares, que será realizada no Recife.

Amaral , Campos , João , João Campos , Recife , Tabata , tabata amaral
Mais de Blog Giro
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP