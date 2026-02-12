Câmara do Recife: Eduardo Moura pede desculpas a Chico Kiko por "ato inadequado"

O vereador Eduardo Moura (Novo) enviou nota pedindo desculpa a também vereador Chico Kiko (PSB), admitindo ter cometido "um ato inadequado"

Chico Kiko afirmou ter ficado indignado com a atitude de Eduardo Moura (Foto: Reprodução)

O vereador Eduardo Moura (Novo) enviou nota pedindo desculpa a também vereador Chico Kiko (PSB), admitindo ter cometido “um ato inadequado”, na sessão plenária da Câmara Municipal do Recife, nessa terça-feira. O ato ao qual se refere foi o gesto com dois dedos levantados junto à cabeça do socialista, insinuando “chifres”.

Chico Kiko se sentiu ofendido moralmente e disse que tomaria providências judiciais contra Eduardo Moura, além de denunciá-lo ao Conselho de Ética da Câmara.

Segue a nota de Eduardo Moura:

O vereador Eduardo Moura afirma que em nenhum momento teve a intenção de ofender profissionalmente e muito menos pessoalmente qualquer vereador do Recife, mas entende que o gesto foi infeliz e inadequado para o mandato e a Casa José Mariano.

Eduardo Moura sempre se portou de forma respeitosa com a Casa, o povo e os colegas parlamentares, com cobranças contundentes ao Poder Executivo, mas sem qualquer tipo de ofensa pessoal ou profissional dirigida aos vereadores da Casa.

O parlamentar esclarece ainda que no momento em questão, acompanhava o discurso de “aparte” do líder da Prefeitura na Câmara, concordando e discordando do que era dito.

Em razão da posição da cadeira que ocupa, suas reações sempre são registradas pela câmera de transmissão da plenária.

Percebendo as reações de discordância, o líder do PSB, Rinaldo Júnior, iniciou uma brincadeira com o vereador Eduardo Moura, colocando o celular para tapar a imagem do vereador, que reagiu, também em tom de brincadeira, fazendo gestos geralmente feitos em fotos.

Neste momento, o vereador Chico Kiko, mesmo sem ter mais tempo para aparte, se posicionou à frente do vereador Eduardo Moura com a intenção de também tapar a imagem captada pela câmera.

Em ato contínuo e sem qualquer intenção de ofender o vereador Chico Kiko, o vereador Eduardo Moura continuou os gestos ainda em tom de brincadeira.

Mantendo a coerência entre as falas e os atos, o vereador Eduardo Moura pede oficialmente desculpas ao vereador Chico Kiko, seus familiares e qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida pelo gesto, mesmo que tenha sido feito sem qualquer intenção de ofensa.

Ainda mantendo a coerência que sempre norteou sua história, o vereador Eduardo Moura pede desculpas ao povo recifense, reiterando que esta não deve ser a postura de um parlamentar com o mandato marcado pela seriedade e coragem na defesa do cidadão, que vem depositando nele a confiança de um recife e pernambuco melhores.

Por fim, reiterando a luta e a defesa do “correto”, o vereador se coloca à disposição da casa para quaisquer esclarecimentos.