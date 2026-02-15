PCdoB: morre Renato Rabelo, que presidiu o partido de 2001 a 2015

Partido Comunista do Brasil lamenta a perda de um de seus "mais importantes dirigentes", que comandou a legenda entre 2001 e 2015 e lutava contra um câncer

Renato Rabelo, ex-presidente nacional do PCdoB, faleceu neste domingo (15) (Foto: Divulgação)

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) comunicou que morreu neste domingo, aos 83 anos, Renato Rabelo, político considerado pelo partido um dos mais importantes dirigentes de sua história.

Rabelo presidiu o PCdoB de 2001 a 2015. Nos últimos três anos, o político dedicou-se a cuidar da saúde, tendo lutado nos últimos tempos contra a evolução de um câncer. Rabelo deixa a esposa, Conceição Leiro Vilan, e filhos.

"Renato foi um dos articuladores, pelo PCdoB, junto com João Amazonas, da Frente Brasil Popular (PT, PSB, PCdoB), que lançou, em 1989, a primeira e marcante candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República, jornada que seria vitoriosa com a eleição de Lula em 2002", diz um trecho na nota divulgada pelo partido.

