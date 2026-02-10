Renildo Calheiros pede vista e adia debate sobre o acordo UE-Mercosul

Com o pedido do deputado federal pernambucano, reunião da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul só deve ser retomada no próximo dia 24

Renildo Calheiros sanciona Lei da Transparência na Câmara de Olinda. Foto: Blenda Souto Maior/DP/D.A Press/Arquivo ()

O pedido de vista feito pelo deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) interrompeu a análise do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia pelo Congresso Nacional nesta terça-feira (10).

Com o pedido, a reunião da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) foi suspensa e deve ser retomada no dia 24 de fevereiro, para votação do relatório lido pelo presidente do colegiado, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP).

No relatório, Chinaglia destacou que o acordo cria uma ampla área de livre comércio entre os blocos, com redução gradual de tarifas e preservação de setores considerados sensíveis, além de prever salvaguardas e mecanismos de solução de controvérsias.

Em entrevista ao Diario, Renildo falou sobre a abrangência do acordo e a necessidade de criação de uma agenda para o fortalecimento da indústria brasileira. De acordo com o parlamentar, se isso não ocorrer, "será um desemprego gigantesco" quando as tarifas do acordo entrarem em vigor.

“A indústria brasileira não tem hoje um grau de competitividade que se iguala à indústria alemã, à espanhola ou à inglesa, por exemplo. Nós precisamos proteger o nosso mercado e o emprego das pessoas. Precisamos de programas, de investimentos e de uma mobilização do país, do governo e do setor empresarial, senão o nosso mercado será todo fechado mais adiante”, argumentou.

Em fala no Congresso, o deputado também reiterou que na Europa o acordo ainda não está vigente. “Ele (acordo) ainda está judicializado, não sabemos sequer quando vai ser concluído. Não deveríamos retirar de nós mesmos o tempo suficiente para debatermos o assunto? Este que não deve ficar só no Congresso Nacional, mas que também seja debatido na sociedade brasileira", ponderou.

Para Renildo, é necessário que o país faça "uma agenda para não chegar em desvantagens nos prazos estabelecidos nos acordos". "No Brasil tem prevalecido o interesse do sistema financeiro e não o interesse de uma política arrojada de desenvolvimento nacional”, disse.

O deputado também falou sobre como um debate amplo pode preparar o país para o enfrentamento dos desafios do acordo: “O congresso precisa saber o que está votando, o que está fazendo. O setor empresarial precisa ser mobilizado com o fortalecimento de políticas que melhorem a nossa atividade no mundo, principalmente com a Europa, neste caso".