Permanência de Alckmin na vice será decidida entre ele e Lula, diz João Campos

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Foto: Marina Torres / DP Foto)

A reunião do presidente Lula PT com o presidente Nacional do PSB, João Campos, nesta terça-feira (10), em Brasília, girou em torno da permanência de Geraldo Alckmin como vice-presidente. Foi o que disse Campos a jornalistas no Palácio do Planalto, ao final da conversa com o petista. O dirigente defendeu que seu partido continue com a vaga, mas que não será um interlocutor desse assunto. João Campos relatou que a decisão final compete ao próprio Alckmin numa conversa com Lula.

Campos também disse que tratou com o presidente sobre o desejo de seguir com uma aliança entre PSB e PT em vários estados, nas eleições deste ano. Os dois partidos negociam palanques em 15 unidades federativas, entre as quais Pernambuco, onde o próprio João será candidato a governador. A sigla petista ainda não definiu a aliança majoritária no estado.

*Com informações da CNN Brasil.