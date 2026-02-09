Lula anuncia investimento de R$ 1,4 bi em infraestrutura, vacinação e insumos imunobiológicos durante visita ao Instituto Butantan

Acompanhado de Geraldo Alckmin e Alexandre Padilha, Lula assinará ordens de serviço para a construção de duas novas fábricas do Instituto Butantan e e a modernização de outras duas

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no STF (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia, nesta segunda-feira (9), ações voltadas à ampliação da infraestrutura e da capacidade produtiva de vacinas e insumos biológicos durante visita ao Instituto Butantan, em São Paulo.

Acompanhado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Lula assinará ordens de serviço para a construção de duas novas fábricas do Instituto e a modernização de outras duas. O investimento é de R$ 1,4 bilhão.

Com recursos do Novo PAC Saúde, as obras visam garantir autonomia nacional na fabricação de soros e imunizantes avançados, como os de RNA mensageiro (RNAm), que funcionam dando instruções ao sistema imunológico para combater agentes infecciosos de forma eficaz e segura.

Ainda durante o evento, será anunciado o início da vacinação contra a dengue para profissionais de saúde da Atenção Primária em todos os estados do Brasil. A estratégia foi viabilizada a partir do desenvolvimento, pelo Instituto Butantan, de uma vacina 100% nacional. A previsão é proteger 1,2 milhão de trabalhadores que atuam na linha de frente do SUS.

A expansão da vacinação para outros públicos, de 15 a 59 anos, começando pelos mais velhos, está prevista para o segundo semestre deste ano à medida que o Instituto Butantan amplie a sua capacidade de produção.

Novas plantas

Com a reforma e construção das novas plantas do Instituto Butantan, o Brasil passará a fabricar o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina DTPa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche; e da vacina contra o vírus HPV.

A obra da unidade de produção da vacina DTPa terá aporte de R$ 550,7 milhões e a capacidade de fabricação de fornecimento deve chegar a 6 milhões de doses ao ano.

Com investimentos de mais de R$ 495,9 milhões, a fábrica de vacina contra HPV também reduzirá a dependência de imunobiológicos importados, garantindo a disponibilidade em larga escala com produção nacional, tendo uma estimativa de produção de 20 milhões de doses por ano.

Já a unidade de produção de soros e área multipropósito terá investimentos de mais de R$ 232,5 milhões. Como primeiro resultado da expansão, é projetada a capacidade de produção de 1,2 milhão de frascos de soro concentrado por ano.

Após o fim da reforma, estima-se uma capacidade de processamento final de 5,5 milhões de frascos de soro líquido ao ano e de, pelo menos, 440.000 frascos por ano de soros e vacinas na forma liofilizada.

Atualmente, o Instituto Butantan possui 14 projetos de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local (Pdil). No âmbito do Novo PAC, a instituição possui 10 projetos, sendo oito deles com investimentos diretos do Ministério da Saúde.

